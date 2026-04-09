Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Greenpeace: Es perfectamente posible compatibilizar crecimiento económico y cuidado ambiental

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El director de Greenpeace Chile, Matías Asún, aseguró en el Diario de Cooperativa que se puede generar crecimiento económico con una visión sustentable, y cuestionó la idea de que ambos objetivos sean incompatibles.

"Es perfectamente posible compatibilizar el crecimiento económico con un respeto a las normativas ambientales", sostuvo, enfatizando que esta discusión suele estar cruzada por "caricaturas" que dificultan acuerdos.

A su juicio, el principal problema radica en la falta de consensos y en un debate poco riguroso: "Quizás lo que necesitamos en esto es menos estereotipos, menos frases hechas y un enfoque más profesional, basado en ciencia".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados