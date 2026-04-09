El director de Greenpeace Chile, Matías Asún, aseguró en el Diario de Cooperativa que se puede generar crecimiento económico con una visión sustentable, y cuestionó la idea de que ambos objetivos sean incompatibles.

"Es perfectamente posible compatibilizar el crecimiento económico con un respeto a las normativas ambientales", sostuvo, enfatizando que esta discusión suele estar cruzada por "caricaturas" que dificultan acuerdos.

A su juicio, el principal problema radica en la falta de consensos y en un debate poco riguroso: "Quizás lo que necesitamos en esto es menos estereotipos, menos frases hechas y un enfoque más profesional, basado en ciencia".

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