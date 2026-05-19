Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago11.3°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Economía | Sectores productivos | Minería

Collahuasi presentó recurso de aclaración tras fallo contra su planta desaladora

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La minera privada advirtió efectos "ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos" por la actual paralización de obras.

Collahuasi presentó recurso de aclaración tras fallo contra su planta desaladora
 Collahuasi

La empresa pide detallar la sentencia que circunscribe sus observaciones a materias asociadas al sector Puerto Collahuasi.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La minera Doña Inés de Collahuasi, que opera en la Región de Tarapacá, presentó un recurso de aclaración ante el Segundo Tribunal Ambiental, pidiendo que se pronuncie respecto de los "alcances de la ejecución de la sentencia" que días atrás retrotrajo parte de la autorización ambiental de su proyecto de desaladora C20+.

En el escrito, explica un comunicado, se indica que "la sentencia acogió parcialmente una de las reclamaciones presentadas, circunscribiendo sus observaciones a materias asociadas al sector Puerto Collahuasi y a componentes de medio humano y medio marino vinculados a la planta desaladora. Y añadió que la resolución determinó que los demás aspectos evaluados se mantienen vigentes".

"Collahuasi dio cumplimiento a la sentencia determinando la detención inmediata de la construcción y operación de la planta desaladora, que se encontraba en etapa de pruebas de sistemas y equipos, antes de su puesta en marcha, sólo manteniéndose las acciones mínimas de mantención y seguridad", agregó la firma.

No obstante, la minera privada advirtió que esta medida "tendría efectos ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos", agregando que el proyecto "considera una inversión ejecutada de aproximadamente US$3.200 millones y su planta desaladora se encuentra en etapa final de construcción".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada