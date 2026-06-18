Meta refuerza control parental y alertará a padres por búsquedas de autolesión en Instagram

Meta anunció una serie de nuevas medidas de control para cuentas de adolescentes en sus plataformas, con el objetivo de reforzar la seguridad de los menores y limitar su exposición a contenidos sensibles mediante herramientas automáticas y supervisión parental.

Entre las principales novedades está la expansión de las denominadas Cuentas de Adolescentes, que aplican por defecto filtros más estrictos para usuarios mayores de 13 años. Esta configuración reduce la visibilidad de contenido inapropiado en espacios como el inicio de Instagram, los Reels y el feed de Facebook, además de limitar la interacción con cuentas, páginas, grupos y eventos que difundan ese tipo de publicaciones.

La empresa también informó restricciones en Messenger, donde se bloquea o limita el acceso a enlaces que dirijan a contenido sensible y se reduce el contacto con cuentas asociadas a este tipo de material.

Otro de los cambios es el fortalecimiento de los sistemas de detección de edad mediante inteligencia artificial que analiza señales de contexto en la actividad de los usuarios, como referencias a cumpleaños, y también elementos visuales en fotos y videos para estimar la edad, sin utilizar reconocimiento facial.

En paralelo, Instagram comenzará a enviar alertas a los padres cuando detecte búsquedas repetidas en corto tiempo relacionadas con autolesiones o suicidio. Esta función ya está disponible en la Unión Europea.

La compañía además reforzó el uso de Family Center, una plataforma que centraliza la supervisión parental y permite gestionar la actividad de los adolescentes en Instagram, Facebook, Messenger y Meta Horizon desde un solo lugar.