El buque multipropósito "LPD 93 Magallanes" fue lanzado al mar este jueves como un hito para la industria naval chilena, tras un proceso de construcción de cuatro años realizado por la empresa estatal Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR).

"Nuestro desarrollo está indisolublemente ligado al resguardo y a la soberanía de nuestras aguas, y esto nos exige reforzar, modernizar y actualizar permanentemente nuestra capacidad naval, tanto en el campo operacional como en el desarrollo tecnológico en industrial", declaró el Presidente José Antonio Kast en Talcahuano.

El buque realizará operaciones de desembarco militar, transporte estratégico, actividades de búsqueda, rescate, ayuda humanitaria y apoyo en proyectos científicos. Para Kast, esto "reforzará la acción del Estado chileno en el océano y las zonas extremas de nuestro país, incluyendo especialmente la zona Antártica que tenemos el deber de resguardar y cuidar".

Con capacidad para 250 personas, el navío mide 110 metros de largo y 21,8 de ancho, cuenta con un hospital de campaña, dos grúas y una cobertura reforzada para realizar campañas antárticas en verano.

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