Moreira: "No hubo luna de miel ni de la oposición ni de quienes apoyamos a Kast"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el vicepresidente del Senado y parlamentario de la UDI, Iván Moreira, analizó este jueves las crecientes tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo.

Frente al complejo escenario legislativo e interno provocado por la reforma constitucional en materia de seguridad, el legislador lamentó las desavenencias públicas dentro del oficialismo y urgió a encauzar el diálogo al interior de las filas gubernamentales.

"Yo no había visto Gobierno alguno, ni de derecha ni de izquierda, que al Presidente le estuvieran criticando públicamente a los tres, cuatro o cinco meses de Gobierno. Aquí no hubo ninguna luna de miel, ni de la oposición ni de quienes apoyamos al Presidente Kast", afirmó Moreira, acusando que "desde que empezó el Gobierno le están buscando cualquier cosa, cualquier detalle, para criticarlo".

El histórico de la UDI enfatizó que "el Gobierno está pasando por una situación incómoda que todos sabemos y no nos podemos engañar, pero tampoco con este tipo de polémicas perjudiquemos al Presidente de la República. Yo soy y nosotros debiéramos ser aliados del Gobierno. Se puede tener opiniones contrarias, pero esas opiniones contrarias uno puede buscar soluciones al interior del Gobierno. Ahora, si el Gobierno no quiere, ya es otra situación que nosotros no podemos frenar".

"Yo no voy a personalizar, pero creo que las críticas públicas debiésemos frenarnos, porque al final nos hacemos daño nosotros mismos. En ese sentido, nuestro Gobierno tiene que tener una humildad y buscar una fórmula. Es muy malo para nuestra gente que en el Gobierno se estén peleando los parlamentarios oficialistas", insistió.

Reforma "no está exenta de errores" y cuestionamientos a Arrau: "Han expuesto al Presidente"

Al abordar la tramitación del proyecto de seguridad, el senador oficialista reconoció desaciertos en el diseño de la propuesta legislativa y apuntó a la falencia de un trabajo prelegislativo que evitara los enfrentamientos dentro del bloque.

En esa línea, remarcó que la conducción del equipo del Ministerio de Seguridad, liderado por Martín Arrau, expuso innecesariamente a La Moneda.

"A mí me parece razonable que asuma la responsabilidad de esta reforma el ministro de Seguridad, que no está exenta de errores (...) Tanto el ministro de Seguridad —que ha asumido su responsabilidad y que me parece bien—, junto a asesores que parece que les faltó experiencia, efectivamente han expuesto al Presidente, y lo han puesto en una situación complicada y difícil más allá de la oposición, sino que de nuestro sector", fustigó.

Propuesta para destrabar la crisis: "Si es necesario modificarla en un 80%, se modificará"

Pese a los cuestionamientos, Moreira rechazó la alternativa de retirar definitivamente la propuesta del Congreso, abogando en su lugar por flexibilizar las posturas y realizar ajustes profundos mediante indicaciones y diálogo transversal.

"La manera de darle una salida —y no necesariamente retirar la reforma— es que se aumenten los tiempos legislativos en el Senado, que se corrijan las cosas, que se mejoren, que se hagan indicaciones por parte del oficialismo y de también llegar a acuerdos con la oposición (...) Esto se puede mejorar, esto se puede arreglar, esto se puede modificar y, si es necesario modificarla en un 80%, se modificará precisamente para acoger estas críticas", aseguró.

El vicepresidente de la Cámara Alta admitió que "el tema de retirar lo que dice relación con las zonas de excepción es un tema muy delicado y creo que debiera ceder en esa parte el Gobierno. Hay que hacerlo. Es mejor ponerse colorado una vez a que varias veces".

Urgencia de agenda por mayoría demasiado "frágil y peligrosa" en el Senado: "Se nos vienen tiempos difíciles en el Congreso"

Asimismo, el parlamentario llamó a acelerar la tramitación legislativa antes de que varíe la correlación de fuerzas en la Cámara Alta, alertando sobre la estrecha correlación de fuerzas en el Congreso.

"Nosotros tenemos una mayoría frágil: una mayoría prácticamente de un voto y al menos tenemos que conseguir uno que otro voto de la oposición. Esa mayoría tan frágil de un voto es muy peligrosa para el Gobierno y le hemos pedido al Presidente Kast que envíe todos los proyectos emblemáticos ahora, aunque en muchos de ellos puede ser que haya mayor debate, haya oposición, pero con estos 26 votos y aunque sea uno más, convenciendo algunos votos de otros sectores de oposición, tenemos todos los proyectos emblemáticos del Gobierno", señaló.

En esa misma línea, Moreira advirtió que "el próximo año creo que no vamos a tener esa mayoría, porque a lo menos, de todas las personas vinculadas e investigadas por la Fiscalía en distintos casos, alguno de ellos va a estar desaforado de aquí a marzo".

"No sé los tiempos de la Fiscalía ni de la justicia; tendrá el Ministerio Público que decidir a quién se le va a pedir el desafuero. Eso no lo sé, pero tenemos que ser prácticos y tenemos que tener los pies sobre la tierra: se nos vienen, en el Congreso, tiempos difíciles para la aprobación de las leyes del programa de Gobierno del Presidente Kast", auguró.