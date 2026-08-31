"El tiempo nos ha dado la razón": Kast recordó sus advertencias a Bachelet

El Presidente José Antonio Kast desestimó este lunes, en entrevista con El Diario de Cooperativa, los cuestionamientos que lo responsabilizan del complejo escenario que enfrenta la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Las críticas surgieron luego de que el Ejecutivo decidiera retirar formalmente el patrocinio oficial a la candidatura -el cual había sido otorgado originalmente durante la gestión del expresidente Gabriel Boric (2022-2026)- y tras conocerse los desfavorables resultados obtenidos por la exjefa de Estado (2006-2010, 2014-2018) en las primeras rondas informales de consulta al interior del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sobre este punto, Kast detalló que abordó la viabilidad del proyecto multilateral directamente con Bachelet en dos reuniones antes de asumir el mando en marzo pasado.

"Creo que los que dicen eso fueron precisamente los que llevaron a Michelle Bachelet a esta situación. Yo lo conversé con la expresidenta antes de asumir y le planteé mi mirada respecto de lo que podía ocurrir en la ONU, de los liderazgos que se necesitaban y ella, con legítimo derecho, dijo: 'A mí me interesa, voy a seguir y voy a ganar'. Me parece muy bien. Después, ya una vez electo, le comuniqué y nos reunimos de nuevo en una muy buena reunión y le volví a señalar que lo veía muy difícil", sostuvo.

En esa misma línea, el Mandatario responsabilizó a exembajadores y promotores de la iniciativa diplomática por la controversia, asegurando que sus advertencias iniciales se terminaron confirmando con los hechos.

"Creo que el tiempo nos ha dado la razón a nosotros y ha dejado muy descolocados a quienes más incentivaron esta postura. Claro, cuando alguien se ve en esa situación, le echa la culpa a quien puede. Aquí hay ciertos exembajadores que nos responsabilizan, me responsabilizan a mí y creo que los principales responsables son ellos mismos", concluyó.