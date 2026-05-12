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Tópicos: País | Michelle Bachelet

Lula se reunió con Bachelet y ratificó respaldo de Brasil para liderar Naciones Unidas

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El presidente destacó que la trayectoria de su ex homóloga chilena resulta idónea para convertirla en la primera mujer al frente de la secretaría general.

Juntos abordaron desafíos internacionales y la urgencia de "una ONU reformada para la promoción de la paz y el desarrollo sostenible".

Lula se reunió con Bachelet y ratificó respaldo de Brasil para liderar Naciones Unidas
 @LulaOficial

La candidatura de la exmandataria es patrocinada por Brasil y México, las dos grandes potencias regionales, pese a que el Gobierno de Kast retiró su apoyo.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes en Brasilia a la exmandataria chilena Michelle Bachelet y le refrendó su apoyo a la candidatura para secretaria general de la ONU.

El gobernante afirmó en un comunicado que durante la reunión discutieron sobre varios temas de política internacional, así como sobre el papel que "una ONU reformada debe de tener para la promoción de la paz y el desarrollo sostenible".

Además, el líder brasileño declaró que la experiencia de Bachelet como jefa de Estado chilena (2006-2010, 2014-2018) y su conocimiento "profundo" de Naciones Unidas la habilitan para ser la primera mujer latinoamericana a liderar la organización.

La candidatura de la exmandataria, quien también fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es apoyada por Brasil y México, las dos grandes potencias regionales, pese a que Chile retiró su apoyo.

Después de que el expresidente Gabriel Boric lanzara la idea, el Gobierno de su sucesor, José Antonio Kast, decidió anular el respaldo a la política progresista por considerar su nombre "inviable".

Bachelet se enfrenta a otros candidatos de la región, como la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Para resultar elegido, el candidato debe recibir los votos de una mayoría de integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, no ser vetado por ninguno de los miembros permanentes y, a continuación, ser aprobado por la Asamblea General.

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