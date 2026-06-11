Bachelet y su candidatura ONU: "Si alguien me veta por creer en la democracia, me sentiré honrada"

Luego de participar en el debate de los postulantes a la Secretaría General de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, la expresidenta Michelle Bachelet expresó que se sentirá "honrada" en caso de un eventual veto a su candidatura por el hecho de defender sus convicciones.

En el encuentro del martes, que contó con la participación de Rebeca Grynspan (Costa Rica), María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Macky Sall (Senegal), la dos veces mandataria abogó por una reforma a Naciones Unidas "para hacerla más ágil y eficiente".

Tras concluir la discusión, Bachelet conversó con la ONG UN Watch, encargada de supervisar que Naciones Unidas respete su propia Carta durante sus actuaciones.

"No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo", respondió la otrora gobernante al ser consultada.

"Si alguien me veta porque creo en la democracia, en el multilateralismo, en los derechos de las mujeres y en los derechos humanos, me sentiría honrada", enfatizó.

Países que podrían vetar a Bachelet

La candidatura de Bachelet sólo podría ser vetada por alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Rusia.

El Gobierno de José Antonio Kast retiró el apoyo a la postulación de la exmandataria, que cuenta cuenta con el respaldo de Brasil y México, precisamente bajo el argumento de que ésta puede ser vetada por "diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, haciéndola inviable".