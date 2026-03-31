El dardo de Bachelet a Kast: El Presidente Piñera propuso y apoyó mi candidatura a la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet aseguró este martes que el fallecido exmandatario Sebastián Piñera apoyaba e incluso impulsaba su candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas, una postura que marca una total diferencia con la del actual Gobierno, que cerró la puerta de un apoyo estatal a su campaña en el organismo internacional.

Durante su participación en un foro en la Universidad de Valparaíso, la otrora Jefa de Estado recordó una conversación con Piñera, quien, en una postura que aseguró la sorprendió, se comprometió a apoyarla para liderar la ONU.

"Quiero contarles una anécdota que poca gente sabe. Cuando yo estaba en Naciones Unidas, dirigiendo una agencia, venía a Chile a ver a mi familia para Pascua y Año Nuevo. Y cuando yo venía, el Presidente Piñera siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas", relató Bachelet.

Fue en el marco de una de estas reuniones, que le dijo "'Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas?'. Yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general".

"Le dije (a Piñera) 'no, de ninguna manera'; pero insistió: 'Si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo'", recordó la exmandataria, dando cuenta del desconocido rol del expresidente en impulsar su postulación.

La expresidenta compartió una anécdota personal donde Sebastián Piñera le ofreció su total respaldo para convertirse en Secretaria General de Naciones Unidas. (FOTO: Archivo)

Bachelet enfatizó la importancia de este tipo de gestos en su carrera y en el camino hacia el liderazgo global de las mujeres.

Frente a este panorama, y aunque la administración del Presidente José Antonio Kast le negó su respaldo, la exalta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos subrayó su determinación a seguir adelante con este objetivo.

"Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero que de otros países. Y vamos a seguir adelante, porque cualquiera sea el resultado, vale la pena dar la pelea por (ser) la primera mujer secretaria general (de la ONU)", puntualizó.

Pese a los obstáculos, la exjefa de Estado reafirmó su compromiso para liderar el organismo internacional. (FOTO: ATON)

Legado femenino en la gestión pública: Foro con Bachelet en Valparaíso

La Universidad de Valparaíso, en colaboración con el Centro de Estudios para la Gestión Pública, realizó este martes un foro que tuvo como invitada central a la expresidenta Michelle Bachelet.

El evento se centró en la importancia del género y el rol de las mujeres en la gestión pública, conmemorando además los 20 años del primer gobierno paritario presidido por una mujer.

La expresidenta participó en un foro en la Universidad de Valparaíso que conmemoró los 20 años del primer gobierno paritario. (FOTO: ATON)

Según se afirmó, la discusión giró en torno a la necesidad de seguir abriendo espacios para que las mujeres ocupen posiciones de decisión, no solo por una cuestión de justicia social, sino también por el enriquecimiento que su perspectiva aporta a la administración pública y al desarrollo del país.