Michelle Bachelet: No quiero ser candidata y no voy a ser candidata

La ex Presidenta Michelle Bachelet afirmó que "yo no ando buscando ser candidata, no quiero ser candidata y no voy a ser candidata" en una entrevista concedida a TVN que será emitida esta noche por el canal estatal.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas trató una serie de temas y entre ellos una posible tercera postulación a La Moneda, en lo que fue tajante: "No, no habría ningún argumento que me permitiera convencerme. Ni uno. Todos mis argumentos me dicen claramente: no. No vas a ser candidata".

"Me da pena por Brasil"

Bachelet también se refirió al repudiado ataque en su contra del presidente brasileño Jair Bolsonaro luego de que criticara la situación de derechos humanos en su país en su rol de alta comisionada.

El mandatario aseguró que de no ser por la dictadura de Augusto Pinochet, que "derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre (Alberto Bachelet), hoy Chile sería una Cuba".

"Si hay una persona que dice que en su país nunca hubo dictadura, que no hubo tortura, bueno, que diga que la muerte de mi padre por torturas permitió que no fuera otra Cuba, la verdad es que me da pena por Brasil", sentenció la ex Presidenta.

Por otro lado, Bachelet volvió a negar categóricamente haber tenido vínculos con OAS "ni con ninguna otra empresa" en el financiamiento de su última campaña electoral en el país.

"La verdad es que me parece tan extraño que después de haber tenido él (Leo Pinheiro, ex presidente de la constructora) la oportunidad de hablar con la fiscal Chong, si es que había algo o un antecedente, haber entregado esos antecedentes a la justicia chilena", comentó.

Asimismo, tildó de "especulativa" la arista que investiga la licitación a la empresa brasileña del proyecto Puente Chacao, realizada en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y por tanto, reflexionó sobre si hay "otro trasfondo de por qué ahora aparece esta información".

Esta semana, el senador socialista Carlos Montes apuntó a la coincidencia de la denuncia contra Bachelet con la molestia de Bolsonaro con la Alta Comisionada.

Su criticado rol ante la crisis venezolana

Respecto a la insistencia del cantante y su ex amigo cercano Miguel Bosé para que "moviera sus nalgas" e interviniera en la crisis venezolana a principios de este año, Bachelet dijo desconocer el motivo de su "iracunda" reacción.

"La verdad es que me sorprendí mucho. O sea, él estuvo en un acto. Un acto. Y cuando iba a Chile, me llamaba. No lo sé, la verdad es que no tengo idea. Yo sé que él no lo ha pasado bien en el último tiempo en su vida, ha tenido algunas dificultades personales, pero la verdad es que me sorprendió muchísimo, porque de nuevo, después me escribió disculpándose, pero... disculpándose insistiendo en lo mismo", lamentó.

En ese sentido, fustigó el continuo rechazo internacional de la postura de la ONU ante la situación en Venezuela, comentando que ha dicho a los gobiernos "ustedes creen que soy la Virgen María, que voy a hacer un milagro. Si yo soy alta comisionada".

"Pedían que yo fuera creyendo que iba a resolver el problema humanitario. Es otra la instancia de las Naciones Unidas que ve los temas humanitarios, se llama OSHA. Yo a lo que iba a ir era ver los temas de derechos humanos. No iba a ir yo con dinero a resolver problemas, nada de eso", puntualizó Bachelet.

Si bien la ex Presidenta reiteró que en Venezuela no existe plena democracia, dijo querer "mantener mi relación con el Estado venezolano para seguir trabajando y para ayudarlos a resolver la situación crítica de derechos humanos, y como el conjunto de Naciones Unidas a la crisis humanitaria".

Por lo demás, agregó que "para las Naciones Unidas Juan Guaidó es el presidente de la asamblea, y el presidente electo es Nicolás Maduro".