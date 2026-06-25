A 160 años del natalicio de Eloísa Díaz, U. Chile digitaliza su influyente trabajo y patrimonio académico

Con motivo de la celebración este jueves de los 160 años del natalicio de Eloisa Díaz -la primera mujer en estudiar medicina y ejercer esa profesión en Chile y Sudamérica-, la Universidad de Chile reivindicó la custodia y la preservación de su trabajo y patrimonio académico.

El trabajo de Eloísa Díaz, actualmente bajo administración del Archivo Central Andrés Bello, es considerado fundamental para el bagaje intelectual del país, debido a que describe parte de la historia de la educación superior nacional de fines del siglo XIX e influyó las futuras políticas de género académicas-nacionales.

En dicho período se promulgó -bajo el mandato del expresidente Aníbal Pinto- el Decreto Amunátegui, gracias al cual las mujeres fueron autorizadas legalmente a ingresar a la universidad y rendir exámenes para obtener títulos profesionales en igualdad de condiciones que los hombres.

En este contexto, la Universidad de Chile recuerda y conserva digitalmente la memoria de prueba de Díaz -egresada de la Facultad de Medicina el 25 de diciembre de 1886-, titulada "Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y de las predisposiciones patológicas propias del sexo".

El texto es considerado un testimonio de la rigurosidad científica de la doctora, a la vez que se presenta como un manifiesto político, en una época en que el sufragio femenino aún era una conquista pendiente.

"Lo que ella llamaba 'preocupación social' o 'prejuicios' son los antepasados directos de lo que hoy tipificamos como sesgos de género, micromachismos y violencias estructurales. Esta denuncia se atribuye principalmente al androcentrismo y jerarquía médica que persiste -en menor proporción- hasta nuestros tiempos", dijo Denisse Quijada, directora de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina.

"El legado de Eloísa Díaz es muy importante, ya que ella fue la primera en cruzar una puerta que había estado cerrada para la mitad de la humanidad en nuestro país. Su entrada a nuestra casa de estudios inspiró un principio que hoy es política institucional: el derecho inalienable de las mujeres a ocupar los espacios de generación de conocimiento tanto científico como humanista", destacó.

"Obras que presentaré al congreso i a la esposición de hijiene"

El acervo del Archivo Central Andrés Bello también resguarda vestigios de la posterior labor pública de la doctora como médica. Entre los recursos disponibles más significativos, se encuentra el manuscrito "Obras que presentaré al congreso i a la esposición de hijiene".

En él, la doctora Díaz desglosó el listado y la cantidad de ejemplares de los trabajos que contemplaba exponer en el Congreso Científico Internacional de Medicina e Higiene de Buenos Aires de 1910, al que fue comisionada como delegada de Chile.

En el documento digitalizado se aprecian registros de estudios, tales como "La Tuberculosis en Chile,La Higiene escolar en Chile" y diversas recopilaciones de informes sobre salud pública de la época, lo que permite evidenciar el volumen de la labor profesional que Díaz lideraba en los albores del siglo XX.

"El acervo de la Dra. Eloísa Díaz considera manuscritos, correspondencias y su histórica memoria de prueba de 1886 y constituye un patrimonio que dialoga de forma directa con las urgencias y debates del presente", indicó la directora del Archivo Central Andrés Bello, Fernanda Vera.

"Desde nuestra misión como universidad pública de construir conocimiento de cara a la ciudadanía, la puesta a disposición y digitalización de este valioso material busca democratizar el acceso a la memoria de las mujeres en la educación superior", añadió.

"Nos encontramos ante piezas fundamentales de nuestra sensibilidad e identidad histórica que continúan activas para inspirar las transformaciones en materia de equidad de género que el país aún requiere", resaltó Vera.