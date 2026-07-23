Multas por difundir deepfakes creados con IA llegarían a $716 millones en Chile

La difusión de imitaciones digitales realistas conocidas como deepfakes se castigarían en Chile con multas que van de las 5.000 a las 10.000 UTM, aproximadamente entre 358 y 716 millones de pesos.

Así lo plantea la iniciativa impulsada por la diputada frenteamplista Gael Yeomans que fue aprobada en general este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto de ley, que volverá a ser revisado por la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, busca regular la creación y difusión de contenidos generados mediante inteligencia artificial (IA) u otras tecnologías, con especial énfasis en la prevención de deepfakes.

La finalidad es normar el uso malicioso de la tecnología con la finalidad de cometer extorsiones, fraudes o afectar la reputación de terceros, pero excluye a las parodias, críticas o expresiones artísticas que deben estar claramente identificables como tales para que no induzcan a error ni causen daño.

La diputada Irací Hassler (PC) sostuvo que "niñas, adolescentes y mujeres, son las principales víctimas de la violencia digital. La inteligencia artificial ha potenciado nuevas formas de violencia y desinformación, y frente a ellas, el Estado tiene el deber de actuar".

Las millonarias sanciones económicas establecidas en el proyecto son aplicables a personas naturales, jurídicas y redes sociales -con excepción de la mensajería privada- y permite que los tribunales dicten medidas cautelares, como el retiro o bloqueo de contenido, para evitar un daño irreparable.