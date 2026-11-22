La discusión del Presupuesto 2027 entra este lunes en una etapa clave en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que el Senado despachara el articulado general, pero asestara un golpe a La Moneda al rechazar la partida del Ministerio de Agricultura con participación incluso del propio oficialismo..

El avance legislativo estuvo marcado por intensas negociaciones en las que el Ejecutivo debió incorporar cerca de 84 mil millones de pesos netos adicionales para destrabar siete partidas que habían sido previamente desestimadas en la Cámara Baja: Interior, Educación, Minería, Segegob, Mujer, Culturas y Ciencia.

Pese a este esfuerzo financiero, el recorte presupuestario a entidades vinculadas al mundo rural impidió un acuerdo total.

Comisión mixta por fondos agrícolas

El rechazo de la partida de Agricultura obligará a constituir una comisión mixta integrada por cinco senadores y cinco diputados, instancia que sesionaría este martes y el miércoles para resolver las discrepancias antes de la fecha límite del 29 de noviembre.

El descontento transversal apuntó a los ajustes a programas esenciales para los pequeños productores campesinos y al anuncio del cierre de Prodemu.

Frente a este escenario, la senadora del PPD Loreto Carvajal remarcó que "resulta muy complejo aprobar recursos, sobre todo en una partida tan relevante para toda la agricultura del país y en particular para regiones".

"No podemos pensar sino en que el Ministerio de Agricultura debe fortalecer programas tan relevantes como, por ejemplo, el apoyo hacia las mujeres campesinas, hacia la agricultura familiar campesina, y es allí donde vamos a poner los puntos cuando venga el resultado, y sobre todo cuando tengamos que aprobar lo que ha definido la comisión mixta", enfatizó la legisladora.

"No podemos pensar sino en que el Ministerio de Agricultura debe fortalecer programas relevantes ", afirmó la senadora del PPD Loreto Carvajal. (FOTO: ATON)

Desde la oposición, el diputado de la UDI Daniel Lilayu coincidió con que "el rechazo de la partida de Agricultura en el Senado es, claramente, una señal de preocupación. No podemos dejar al mundo agrícola sin plata".

Debido a esto, el parlamentario dijo esperar que "el Gobierno reponga los recursos que fueron cuestionados, particularmente aquellos destinados a Indap, Prodesal y al apoyo de nuestros pequeños agricultores. No podemos dejar desprotegido al mundo agrícola ni a las familias que viven del campo".

Educación y Salud: flancos abiertos y advertencia de paro

El ámbito educacional, el Gobierno restituyó casi 48 mil millones de pesos -de los cuales 36 mil millones se asignaron a becas TIC para computadores del programa 'Yo Elijo Mi PC' en séptimo básico-, pero la tardanza de la indicación molestó a los parlamentarios.

Asimismo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, criticó la falta de foco en el fortalecimiento de la educación pública y convocó a una jornada de protesta nacional para este martes.

En Salud, en tanto, se añadieron 5 mil millones de pesos netos a la Ley Ricarte Soto, pero el Senado frenó la indicación gubernamental que pretendía prohibir el financiamiento público para tratamientos hormonales y cirugías en menores de 18 años, lo que derivó en duros cuestionamientos hacia la ministra May Chomali y la amenaza de una posible acusación constitucional en su contra.

El erario nacional enfrenta días decisivos en el Congreso tras ser despachado por el Senado. (FOTO: ATON)

Al respecto, Germán Silva, analista político y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), señaló que "para el Gobierno el principal problema es poder mantener la disciplina fiscal, que es parte de su relato fundamental que tuvo en campaña y que ha tenido en estos primeros meses de gobierno por parte del ministro Quiroz".

A estos, sumó el riesgo de "algunas impugnaciones al Tribunal Constitucional, considerando que esta discusión en la Cámara de Diputados primero, y eventualmente en comisión mixta (después),, se da en medio de una acusación constitucional que está generando una tensión muy importante entre el oficialismo y la oposición".

Economistas alertan por "estrecho margen" en Presupuesto 2027

En tanto, la configuración final del Presupuesto 2027 tras su paso por el Senado encendió las alertas entre los expertos macroeconómicos, quienes advierten una vulnerabilidad ante eventuales contingencias financieras y cuestionan la exclusión de medidas de apoyo laboral en un contexto de desaceleración y desempleo elevado.

Durante la tramitación en la Cámara Alta, el Ejecutivo logró reponer la facultad para un endeudamiento fiscal por un monto de hasta 25 mil millones de dólares durante 2027.

Asimismo, se adelantó para este ejercicio un aporte de aproximadamente 160 millones de dólares con destino al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), compromiso que el Ministerio de Hacienda esperaba tener que materializar recién en 2028.

Pese a los acuerdos logrados para reponer partidas presupuestarias globales, el resultado del debate dejó al descubierto bajas. Quedaron desestimados tres subsidios al empleo que representaban casi 90 mil millones de pesos, situación especialmente sensible ante una desocupación que se sitúa en 9,8% en el promedio país.

Expertos advierten que en el debate por el Presupuesto 2027 quedaron fuera tres subsidios al empleo equivalentes a cerca de 90 mil millones de pesos. (FOTO: ATON)

Del mismo modo, salieron del balance recursos asociados a Red Movilidad y becas de posgrado.

"Creo que el cambio más relevante es que el Senado repuso la autorización que había pedido el Gobierno de endeudarse hasta 25 mil millones de dólares el 2027. Se adelantó al 2027 un aporte de unos 160 millones de dólares al Fondo Previsional que Hacienda quería hacer el 2028", analizó Carlos Smith, economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES UDD).

"Se financia reordenando recursos que ya estaban previstos, pero reduce el margen para imprevistos. Lo que quedó fuera llama un poco la atención, que son tres subsidios al empleo justo cuando la desocupación está en 9,8%", puntualizó el experto.

Smith aseveró también que "más que un Presupuesto irresponsable, es un Presupuesto con muy poco margen. Si el 2027 se crece al 2% y el cobre se mantiene hacia abajo, van a faltar ingresos. Y con la deuda donde está, la única salida sería recortar gasto durante el año".