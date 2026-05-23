Diputada del PSC pidió a Gobierno patrocinar proyecto que refuerza protección a víctimas VIF

La diputada del Partido Social Cristiano (PSC) Francesca Muñoz pidió formalmente a la ministra de la Mujer, Judith Marín, el patrocinio del Ejecutivo para el proyecto de ley que busca fortalecer la protección de las víctimas de VIF, asegurar su acceso efectivo a la tutela judicial y prevenir la revictimización.

La iniciativa modifica la Ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, con el objeto de incorporar medidas como la comparecencia judicial por videoconferencia y la fijación de horarios diferenciados, a fin de evitar el contacto con el agresor y reducir los riesgos de victimización secundaria durante el proceso.

La legisladora advirtió sobre las barreras que enfrentan las víctimas, desde el temor inicial a denunciar hasta las dificultades para sostener su denuncia y comparecer en el proceso, especialmente cuando ello implica volver a encontrarse con sus victimarios.

"No podemos permitir que una víctima que se atreve a denunciar tenga que enfrentar nuevamente a su agresor en pasillos, salas de espera o audiencias presenciales. El proceso judicial debe protegerla, no exponerla nuevamente al temor o la revictimización", sostuvo la diputada Muñoz.

Finalmente, la parlamentaria expresó: "Espero que esta propuesta tenga una buena acogida en el Congreso, avance con prontitud y pueda convertirse en una ley que establezca nuevas garantías de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar, que en su mayoría son mujeres".

Según datos recopilados del Poder Judicial, entre los años 2018 y 2025 se registró un total acumulado de 884.074 causas por violencia intrafamiliar, evidenciando una tendencia al alza especialmente a partir del año 2021.