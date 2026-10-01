Murió "Mami Nena": La abuela gamer que comenzó a jugar Free Fire tras la muerte de su esposo

María Elena Arévalo, conocida en redes sociales como "Mami Nena" luego de convertirse en un fenómeno de internet al aprender a jugar Free Fire y reunir millones de seguidores, murió esta semana a los 70 años.

La noticia fue confirmada por la Municipalidad de Llay-Llay, comuna donde vivía, que destacó tanto su popularidad en el mundo gamer como su aporte a la comunidad de adultos mayores.

Arévalo comenzó a jugar en 2020, cuando su nieto, Héctor Carrasco, le enseñó a utilizar Free Fire. En ese entonces, llevaba poco tiempo viuda después de 56 años de matrimonio y encontró en los videojuegos una forma de combatir la soledad.

"Yo no sabía ni qué era un mouse", recordó posteriormente sobre sus primeros pasos frente a la pantalla.

Con unas dos horas de práctica, tres veces por semana, logró alcanzar en un año el rango "Héroico", uno de los niveles más altos del videojuego. Su habilidad y carisma hicieron que su personaje se volviera viral y llegara a cerca de cuatro millones de seguidores en TikTok y 700 mil suscriptores en YouTube.

Su popularidad traspasó las redes: en 2022 fue invitada a México por la empresa desarrolladora de Free Fire para participar en el aniversario del videojuego, donde incluso recibió solicitudes de autógrafos de otros jugadores.

Pero su historia no se limitó al mundo gamer, ya que en Llay-Llay fue una de las fundadoras del Club de Adulto Mayor "Las Palmitas" y posteriormente fue reconocida como una de las 100 Líderes Mayores, iniciativa impulsada por El Mercurio, Fundación Conecta Mayor y la Pontificia Universidad Católica.

"Con su incursión en los videojuegos, conquistó el cariño de miles de personas en internet, enseñándonos que nunca es tarde para descubrir nuevas pasiones y conectar con las nuevas generaciones", destacó el municipio tras confirmar su fallecimiento.