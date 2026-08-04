Biobío: Hacienda retira fondos para financiar corredores del transporte público

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este martes el retiro de 400 millones de dólares destinados para el proceso ya en licitación de tres corredores del transporte público en la Provincia de Concepción, Región del Biobío.

Las obras planean mejorar la conectividad vial en las rutas entre Concepción y Talcahuano a través de la autopista; el camino de Concepción a Penco, y la Ruta 160, entre San Pedro de la Paz y Coronel.

La autoridad atribuyó la decisión al escenario de estrechez fiscal que vive el país, en el marco del cual el Gobierno está priorizando otras medidas.

"Son inversiones que nos gustaría quizás posponer; no estamos diciendo que no se vayan a hacer, pero por ahora posponer. Es una inversión que requería un aporte muy importante del Estado: 90 millones de dólares de aquí al año 2030 y después del orden de 50 millones de dólares anuales", explicó Quiroz.

En ese sentido, sostuvo que "hay otras necesidades hoy día. Existe la necesidad de recuperar la consolidación fiscal, pero desde luego, una vez que las cosas mejoren, no hay nada descartado hacia adelante".

Las obras contemplaban la generación de 15.000 puestos de trabajo a medida que se fueran construyendo. Cabe recordar, que actualmente la Región del Biobío presenta un alto nivel de cesantía a nivel nacional.

La decisión generó tensión entre algunos diputados de la UDI que representan a la región, quienes abordaron a Quiroz para manifestarle su preocupación por el retraso de los proyectos, cuando se tratan de una inversión en "el polo industrial del sur de Chile".

La diputada Marlene Pérez (ind-UDI) le planteó al ministro que entiende "la escasez fiscal que existe, pero no puede ser a costa de la Región del Biobío si es importante, no somos cualquier región".

Asimismo, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) afirmó que la región "tiene una tasa de cesantía superior a todo el país".

Ante el planteamiento de los parlamentarios, el ministro Quiroz insistió en que "los recursos son escasos" y se están realizando todos los esfuerzos para generar empleo en la región.

"Todos los proyectos son importantes, ningún proyecto se ha inventado, ninguno carece de mérito, pero cuando llegue la hora de ajustar los recursos hay que escoger", afirmó el secretario de Estado.

Tras la intervención, los diputados y el ministro se reunieron en un salón del Congreso para conversar sobre las compensaciones para la región, que serán anunciadas en 15 días más -indicó el ministro-.

Alcaldes rechazaron la medida

Por otro lado, los alcaldes del Biobío rechazaron la medida y afirmaron que no quieren compensaciones, sino que se ejecuten las obras.

"Este es un proyecto por el cual hemos luchado por muchísimos años en Talcahuano y en la Región del Biobío. Por lo mismo, vamos a hacer gestiones, vamos a pedir reuniones y explicaciones por una de las inversiones más importantes que genera empleo, que genera oportunidades de ir eliminando los tacos que existen en nuestra región y en nuestra zona", dijo el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra.

En una línea similar, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, indicó que es una "mala señal que el Gobierno paralizara la obra del corredor de la Ruta 160. La ruta más colapsada de la Región del Biobío, la ruta donde transitan más de 25 mil vehículos diarios, 7 mil camiones; está total y absolutamente hoy día en el abandono. Es una pésima noticia".

"Esta no es una crítica al Gobierno, sino un llamado de atención a no perder de vista una iniciativa fundamental para el desarrollo del Gran Concepción. Confiamos en que los compromisos asumidos con nuestra región se mantengan", dijo Rodrigo Vera, alcalde de Penco.