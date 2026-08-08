Diputados solicitaron a la Subdere plan para reparar infraestructura dañada por temporales

Los diputados Tamara Ramírez y Fabián Ossandón, ambos del Partido de la Gente (PDG), oficiaron al subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa Melo, para solicitar un plan de acción frente a los daños que dejaron los recientes temporales en distintas comunas del país. En el documento pidieron un catastro nacional de la infraestructura afectada, el detalle de los recursos disponibles para su reparación y mecanismos extraordinarios que permitan agilizar la ejecución de las obras.

Entre los antecedentes solicitados, los parlamentarios pidieron informar si se levantará un catastro nacional de calles, veredas, áreas verdes y mobiliario urbano afectados, las comunas que serán consideradas, los criterios técnicos para evaluar los daños y los mecanismos mediante los cuales los municipios podrán reportar sus necesidades. Asimismo, requirieron conocer el presupuesto disponible para las reparaciones y la eventual implementación de procedimientos extraordinarios para acelerar la entrega de recursos.

Finalmente, el oficio también solicita información sobre las medidas para financiar la reposición de tapas de alcantarillado, luminarias, señalética, juegos infantiles y otros elementos de mobiliario urbano, además de la disponibilidad de recursos de emergencia, asistencia técnica y mecanismos de seguimiento que permitan asegurar una recuperación oportuna de los espacios públicos y prevenir nuevos accidentes.