Contralor Bermúdez: "Todos los días pienso en renunciar"

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió al duro revés que sufrió por parte de la Corte Suprema que declaró como ilegal la destitución de la subcontralora Dorothy Pérez que él había decidido.

En una entrevista con la revista Sábado de El Mercurio, el alto funcionario señaló que todos los días pensaba en renunciar y que su decisión provocó una crisis en la Contraloría.

"Todos los días pienso en renunciar (...) Yo perdí ocho cero en los tribunales y eso para un contralor es muy fuerte, por eso lo pienso todos los días", afirmó Bermúdez.

"Siento que no me merezco todo lo que está pasando, porque lo único que he hecho es hacer mi pega de la manera más leal posible. Lo pienso todos los días, sí, pero después veo el trabajo que hemos realizado y los proyectos que tenemos y digo que no, que tengo que seguir", agregó el contralor.

"No siento que fui imprudente"

Cabe recordar que Jorge Bermúdez retiró a Dorothy Pérez de su cargo tras "perder la confianza" en ella por una serie de desencuentros que se acrecentaron luego de que Pérez fuera citada a declarar en el marco del fraude en Carabineros.

"No siento que fui imprudente. Y todavía estoy convencido de que, a pesar de que la Corte me dijo lo contrario, creo que jurídica y moralmente era lo que correspondía", destacó Bermúdez.

"Yo pensé que ella iba a querer un poquito más a la institución y daría un paso al costado para que Contraloría no se viera más involucrada en esto. Pero no fue así. ¿Qué puedo hacer?", afirmó.

La autoridad además realizó un mea culpa y aseguró que "como institución fracasamos en el caso Carabineros. Tuvimos el fraude en las narices y no lo vimos o no lo quisimos ver. Yo aquí estoy como Contralorito o como Condorito: "Exijo una explicación". Y nos ha afectado mucho a la institución".

"A mucha gente le gustaría que yo renunciara y que haya un largo periodo de subrogancia, mientras se discute una supuesta modificación a la Contralotría, porque es una institución totalmente debilitada", enfatizó.

El contralor aseguró que su principal ambición era "sobrevivir" y dejar a la Contraloría "un poquito mejor que cuando yo la encontré".