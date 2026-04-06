"No fue atípico ni irregular": Director de la PDI descartó presiones tras salida de Consuelo Peña

El director de la PDI, Eduardo Cerna, descartó que la salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, fuera motivada por solicitud de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas, Cerna remarcó que la solicitud de retiro se dio debido a que Peña cumplió 36 años de servicio, tiempo límite para seguir en la institución.

"Quien toma las decisiones en la PDI es este director", enfatizó Cerna quien agregó que la decisión "responde a un esquema reglado, conocido y previamente establecido por ley".

Cerna remarcó que la solicitud no es "atípica ni irregular".

"En el caso específico de la prefecta general señora Consuelo Peña San Miguel, en el uso de mis facultades, di estricto cumplimiento a este procedimiento cuando cursé su solicitud de retiro, puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales", señaló la autoridad.

El jefe de la PDI destacó que "la prefecta general Consuelo Peña San Miguel es una profesional de trayectoria destacada, quien prestó un gran servicio a la PDI y a Chile y conformó parte del alto mando institucional por más de cuatro años y por ella guardo el mayor respeto y aprecio personal y profesional".

Funcionarios con más de 30 años de servicio están obligados a firmar una solicitud de retiro

La instancia tuvo como objetivo esclarecer si existió o no una intervención indebida o abuso de poder por parte de la ministra Steinert, luego de que la salida de la exautoridad policial se concretara pocos días después de que la secretaria de Estado asumiera el cargo.

Según se ha conocido, Steinert solicitó mediante un oficio reservado, posteriormente filtrado, información sobre el traslado de funcionarios que participaron en la investigación del denominado "clan Chen" en Iquique, causa que ella conoció cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá. Entre los trasladados estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, cercano a la ministra.

La coincidencia temporal entre esa solicitud y el retiro de Peña levantó sospechas en el mundo político, apuntando a una eventual "pasada de cuenta", lo que fue descartado por la autoridad.

Ante estas dudas, Cerna explicó que "los procedimientos de nombramiento y retiro del personal de la PDI no se encuentran regulados en una única norma, sino que, en un sistema jurídico escalonado compuesto por disposiciones de rango orgánico, legales y estatutarias".

En esa línea, detalló que "tal como lo expresa el artículo 92 del estatuto del personal, todos los oficiales, una vez que cumplimos 30 años de servicio, tenemos el deber de presentar por escrito una solicitud de retiro, y el director general está facultado, cuando lo estime pertinente, de cursarlo sin estar obligado a expresar causa para ello".

"Lo que reafirma que se trata de una facultad que la ley le otorga al director general como mecanismo que le proporciona flexibilidad, agilidad y oportunidad en la conformación o reestructuración del alto mando institucional (...) Si bien anualmente se materializa la renovación del alto mando institucional, ello no limita adoptar decisiones al respecto en momentos distintos, situación que se ha presentado a lo largo del tiempo", aseveró.

Respecto a Peña, apuntó que "el día 20 de marzo cursé la solicitud de retiro presentada en abril del 2022. En abril del 2022 fue cuando ascendió a Prefecta General. Y como ascendió, debe volver a firmar su nueva solicitud de retiro en esa fecha. Entonces la que cursé es la que ella presentó en abril 2022, dos años atrás".

Cerna relató que sostuvo una llamada telefónica con la exprefecta general para anticiparle la decisión y que hablarían personalmente cuando ambos estuvieran en Santiago. La reunión se concretó el sábado 21 de marzo de manera reservada, donde se le comunicó su retiro.

"El uso de esta facultad legal debe ser notificada en el momento, por cuanto en la práctica conlleva una transición inmediata del mando para no dejar vacíos en él y dar continuidad a la gestión institucional. Por otra parte, en nuestras funciones institucionales todos los días y horarios son hábiles", concluyó.