Abren convocatoria para reconocer a "100 Líderes Mayores" del país por su aporte a la sociedad

Esta jornada se abrieron las postulaciones de "Líderes Mayores 2026", convocatoria que busca reconocer a 100 personas de 75 años y más que aportan al desarrollo del país y lideran cambios sociales gracias a su talento y experiencia.

La iniciativa, desarrollada por Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica -y que cuenta con la colaboración de Radio Cooperativa-, celebrará su sexta edición bajo el eslogan "Necesitamos más voces que inspiren".

Asimismo, contará con el despliegue de Líderes Mayores reconocidos en las versiones anteriores: el cantante José Alfredo "Pollo" Fuentes, la showoman Maitén Montenegro, el actor Adriano Castillo -más conocido como el "compadre Moncho"-, y la actriz María Elena Duvauchelle.

"Chile envejece aceleradamente y eso es una oportunidad, no un problema. 100 Líderes Mayores existe para demostrar que el liderazgo no tiene fecha de vencimiento y para invitar a toda la sociedad a mirar a las personas mayores como lo que son: protagonistas activos del presente, no del pasado", señaló Sofía Rivas Rufin, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC.

"En esta sexta edición queremos reconocer liderazgos que inspiren a las nuevas generaciones, encontrando en ellos respuestas frente a la incertidumbre y los desafíos de la vida cotidiana. Esta invitación es una oportunidad para, entre todos, construir una sociedad más cohesionada, inclusiva y preparada para el futuro", sostuvo.

¿Cómo nominar?

La iniciativa cuenta con cinco categorías para nominar: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios tradicionales; Labor comunitaria y Política; y Vida saludable y Deportes.

El jurado está compuesto por representantes de organizaciones auspiciadoras y colaboradoras, referentes de opinión, además de cinco Líderes Mayores de la versión anterior en nombre de los 500 destacados que la iniciativa ya lleva hasta la fecha.

Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidirá el comité de selección que, bajo criterios de vigencia, innovación, impacto e inspiración, elegirá a las 100 personas que recibirán el reconocimiento y que se presentarán en una edición especial publicada en El Mercurio el domingo 4 de octubre, dando inicio al mes de las personas mayores.

"Hay una forma de conocimiento nacida de la experiencia de vida que no se enseña en aulas y que ningún algoritmo puede reemplazar. Las personas mayores son portadoras de ese conocimiento, y una sociedad que lo ignora está perdiendo una de sus mayores fortalezas", indicó la autoridad académica.

"Por eso el Plan Estratégico UC 2026-2030 contempla explícitamente un programa dedicado a los adultos mayores, convencidos de que la universidad tiene un rol activo en construir una sociedad más inclusiva para todas las generaciones. Los 100 Líderes Mayores nos recuerdan algo muy especial: que la experiencia vivida con propósito no envejece, inspira", agregó.

Las nominaciones se realizan hasta el lunes 27 de julio a través del sitio web www.lideresmayores.cl, espacio donde también se pueden conocer las historias de líderes mayores de las ediciones anteriores.

Algunos líderes mayores reconocidos

En las cinco ediciones anteriores se han recibido 7.773 postulaciones y se ha reconocido a más de 500 personas mayores protagonistas en el país.

Entre ellas, destacan figuras tan diversas como Sergio Campos, Carlos Caszely, Delfina Guzmán, Ricardo Lagos, Ester Precht, Rosa Devés, Isabel Allende, Mario Kreutzberger, Hernán Rivera Letelier, Mónica González, José Maza, Kristine Tomkins, Claudio Parra y Mario Mutis, entre cientos más.