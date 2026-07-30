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Tópicos: País | Población | Adulto mayor

Presencial y digital: Fundación San Vicente de Paul lanzó su colecta 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Entre los días 18 y 31 de agosto se realizará, en forma digital, la colecta 2026 de la Fundación San Vicente de Paul, que busca recaudar fondos para los programas con que ayuda a más de 1.000 adultos mayores.

La organización está convocando, a través del sitio colectafundacionsanvicentedepaul.donando.cl, a voluntarios para esta campaña, que además tendrá una versión presencial en las principales ciudades del país los días 28, 29, 30 y 31 de agosto.

Con más de 170 años de historia, la Fundación San Vicente de Paul atiende 12 establecimientos de larga estadía, seis viviendas y dos centros diurnos, donde se entrega "cuidado, apoyo profesional, contención y una comunidad que les permita vivir con dignidad" a los adultos mayores.

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