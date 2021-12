El alcalde de Colchane, Javier García Choque, confesó en El Diario de Cooperativa que está de acuerdo con la zanja fronteriza que propone José Antonio Kast para detener el ingreso indiscriminado de personas migrantes. El jefe comunal señaló que al día están entrando a Chile por la zona "alrededor de 500 migrantes", entre ellos "muchos niños", adultos mayores y otras personas "con mucha violencia, porque están ingresando delincuentes", no sólo "familias en busca de oportunidades", lo que afecta la seguridad de los vecinos. "Creemos que, en esta materia, el Gobierno ya ha tirado la esponja", afirmó García, que dijo "agradecer, de todo corazón, la visita del candidato José Antonio Kast, que visitó tres veces Colchane y estuvo conversando con los vecinos, con las personas afectadas, con la señora Silvia Choque, que perdió todo a causa de los robos". Consultado específicamente por la zanja que propone el republicano, García contestó: "La zanja está contruida, pero mal construida, se requiere una malla de protección y por supuesto (la apoyo); de alguna manera va a mejorar (la situación). Cualquier medida que tienda a mejorar el control de los migrantes, por cierto que a nosotros nos da mayor tranquilidad, porque no se puede vivir, lamentablemente, en una situación donde las casas de Colchane no tienen cierre perimitral, por una cuestión cultural, y (...) cuando vemos que sólo se preocupan de la vulneración de derechos de los migrantes, ¿dónde estamos nosotros? Los derechos humanos son universales e inherentes a toda persona humana y lamentamos, de verdad, la visión que tiene la señora Michelle Bachelet, quien no se ha interesado para nada en la vulneración de los derechos indígenas de Colchane. El Instituto de Derechos Humanos también ha hecho oídos sordos de la vulneración de derechos de las mujeres y adultos mayores de Colchane, que sufren a diario malos tratos, asaltos, robos, y es una situación que jamás en nuestra historia habíamos vivido", remarcó.

