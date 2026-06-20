Comunidad haitiana acusa al Gobierno de hacer controles migratorios durante búsqueda de niños

La Comunidad Haitiana en Chile levantó la voz contra el Gobierno y su labor en hallar a los 64 niños de ese país que ingresaron a territorio nacional en 2025 bajo programas de reunificación familiar, ya que, a su juicio, no busca realmente encontrarlos, sino hacerles un control migratorio camuflado.

"Es una persecución. Las autoridades no están buscando niños desaparecidos, (sino que) andan tocando puertas de los haitianos preguntándoles cómo se llaman. Eso no se llama '(buscar) desaparecidos', se llama control migratorio", denunció William Pierre, el vocero de la Comunidad Haitiana.

"Están haciendo (los procedimientos) en la casa de la persona, violentando sus derechos y sus vidas privadas, sabiendo que los migrantes que están viviendo con el sueldo mínimo no les da para vivir y que una madre que sale a trabajar en campos agrícolas deja a los niños encerrados, porque no se puede confiar", reprochó en alusión al hallazgo de menores en una casa en Romeral (Región del Maule).

Hasta ahora, la PDI informó que 33 de los 64 niños reportados como desaparecidos en el preinforme de Contraloría -que dio alerta de la problemática- fueron encontrados. Algunos hallazgos se dieron en la comuna capitalina de Estación Central, además de Graneros (Región de O'Higgins) y Temuco (Región de La Araucanía).

Cancillería designó a embajador en Misión Especial en Haití

Con el fin de "supervisar totalmente las acciones de la embajada chilena en Puerto Príncipe" y coordinar la recolección de información "que ayude a encontrar a los niños haitianos", el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Marco Antonio Aguayo Tamsec como embajador en Misión Especial en Haití.

"También coordinará el equipo de la Dirección Consular que hoy llega a Haití y contará con plenos poderes para ordenar las diligencias que considere necesarias tendientes a mejorar las operaciones para preparar la reapertura del Consulado en Puerto Príncipe", agregó Cancillería en un comunicado.

"El embajador Aguayo, quien actualmente representa a Chile en Honduras, cuenta con una extensa carrera en el Servicio Exterior, con asignaciones en China, México, Colombia y España, y estará bajo supervisión del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna", reza el texto.

"Adicionalmente, el canciller dispuso la implementación de un protocolo adicional de seguridad en los procesos consulares para reportar anticipadamente actividades sospechosas y prevenir fraudes e irregularidades", cierra la misiva.

Exdirector de Migraciones: La ley es insuficiente para garantizar derechos de los niños

Rodrigo Sandoval, que fue director de Migraciones durante Bachelet II, aseguró que "la propia normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) prohíbe que vengan más de cuatro menores de 12 años por cada adulto que viene a cargo de ellos".

"(Sin embargo), aquí en los casos que se han conocido, sí hay una inobservancia en tal sentido que yo tampoco veo que se esté discutiendo mucho de cómo se va"n a perseguir (esas infracciones)", analizó.

"Estamos en un momento en el cual no nos consta que se haya cumplido cabalmente con las regulaciones que la ley impone, pero creo que es importante advertir que la ley es insuficiente para asegurar la garantía o la no vulnerabilidad de los derechos de los niños", subrayó el académico de la Universidad Central.