FA exige que el Gobierno aclare su propuesta de retención ampliada de extranjeros infractores

La diputada del Frente Amplio Lorena Fries exigió aclarar la controversia por los días de retención de inmigrantes irregulares hasta su expulsión que planteó el ministro de Seguridad, Martín Arrau, tras el anuncio del Plan Retorno del Gobierno.

Tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, en la que presentó el "plan de salida voluntaria de inmigrantes irregulares", el secretario de Estado señaló que se analiza retener por 180 días, actualmente cinco, a quienes no se acojan al mecanismo y cometan delitos, sin especificar dónde serán detenidos.

No obstante, los dichos generaron confusión luego que el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, reconociera en Cooperativa que no sabía "del proyecto de ley del que está hablando el ministro Arrau".

"Yo no conozco ese proyecto. Lo que sí hoy le puedo decir es que nosotros estamos tramitando un proyecto de ley que aumenta el periodo de retención de cinco a diez días para las personas que son expulsadas", indicó el exdiputado RN.

Ante la polémica, la parlamentaria frenteamplista planteó que "el plazo establecido de detención, de acuerdo a la Constitución, es de cinco días. 180 días parece desproporcionado para una falta. Y segundo, no queda muy claro quiénes serían las personas retenidas".

"¿Serían los que voluntariamente quieren salir? No tendría lógica. ¿Serían los que están condenados y por lo tanto eso significa que estarían retenidos mientras los expulsan teniendo condena? No se requiere, por lo tanto, una modificación de Constitución. Entonces, no está muy claro y hay contradicciones entre los distintos actores", aseveró.

Arrau: Efectivamente, son dos proyectos diferentes

Por su parte, el ministro Arrau explicó este martes que se refería a dos proyectos diferentes, uno es el Plan Retorno y el otro el del plazo de retención. Sin embargo, reparó en que se evalúa cuántos días buscarán aumentar el plazo para quienes incumplan lo establecido.

"Efectivamente son dos cosas totalmente diferentes. Uno es el Plan de Migraciones al que hizo referencia ayer el Presidente de la República, y lo otro es un proyecto de ley que nosotros presentaremos que nos amplía los días de retención. Hoy día constitucionalmente son máximo cinco días y queremos ampliar ese plazo", explicó.

En esa línea, dijo estar "analizando" a cuántos días se ampliará la retención, pero no profundizó en el plazo de seis meses que señaló la jornada anterior.