El ex secretario nacional de la Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte se refirió a la situación de cientos de venezolanos que se encuentran en el paso fronterizo Chacalluta y que pretenden ingresar a Chile. En ese sentido, el ex alcalde de La Florida cuestionó la burocracia de imponer el uso de pasaporte a la situación de tránsito entre los dos países: "Nosotros cantamos 'el asilo contra la opresión' y tenemos a 500 familias instaladas en la frontera porque no tienen el documento que decidimos exigirles a última hora", aseguró.

LEER ARTICULO COMPLETO