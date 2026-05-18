Megarreforma: PDG aclara que acuerdo con Gobierno no promete apoyo total

Hacienda confirmó que esta jornada se ingresará el proyecto exigido por el PDG a cambio de obtener sus votos para que la idea de legislar la megarreforma se apruebe en la Sala de la Cámara; sin embargo, el partido aclaró que eso no compremete su total apoyo a la hora de la discusión de la iniciativa en particular.

El mentado proyecto del PDG busca la devolución del IVA por la compra de pañales para menores de dos años y para mayores de 65 -en el caso de estos últimos, que tengan un diagnóstico médico-; y también por una canasta de medicamentos que se definirá en un futuro reglamento.

La iniciativa excluye al 20% de mayores ingresos y, de acuerdo al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, van "muy bien encaminados": "Lo vamos a ingresar al Congreso ahora y está en los términos que conversamos con el PDG. Hay absoluto consenso de que se requiere una estructura tributaria más competitiva, agilizar los permisos, se requiere tomar ciertas medidas de contención a futuro y eso le da estabilidad y crecimiento al país".

"El Socialismo Democrático lo sabe y siempre están invitados a que se sumen", agregó.

Sin embargo, el jefe de bancada de los diputados PDG, Juan Marcelo Valenzuela, aclaró que el acuerdo consagrado "es avanzar en la idea de legislar, pero luego en la discusión en particular, el partido tiene distintas posturas y, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la eliminación de la franquicia tributaria; lo mismo pasa con la invariabilidad tributaria".

Esto, "a menos que el Gobierno decida y reciba nuestras propuestas de elevar el impuesto que tienen que pagar (las empresas), y ahí nosotros podríamos recién pensarlo", añadió.

Megarreforma es debatida en comisiones de Trabajo y Medioambiente con tensiones

En paralelo, la megarreforma inició esta jornada y bajo tensiones su curso legislativo en las comisiones de Trabajo y Medioambiente de forma simultánea.

En la primera instancia se abordaron dos temas planteados en la iniciativa: uno que establece como falta grave el mal uso de las licencias médicas sin sumario de por medio, que ya fue aprobado; y el eventual término de la franquicia tributaria Sence, que fue rechazado previamente por la Comisión de Hacienda.

La Comisión de Medio Ambiente, en tanto, debe pronunciarse sobre 14 artículos y más de un centenar de indicaciones de los parlamentarios, mientras que la oposición está a la espera del informe que indique cuáles fueron rechazadas para analizar su reposición en la Sala.

En este escenario, el diputado Demócrata, Patricio Pinilla, rechazó la forma en la que se está tramitando el proyecto: "El Gobierno dice que dialoga y sus diputados y diputadas hacen todo lo necesario para que el proyecto avance sin ningún tipo de modificación ni contrapeso alguno. Eso nos parece escandaloso".

"Este es solamente un juego y una burla a lo que es la democracia y el actuar en la Cámara de Diputados. En virtud de aquello, la bancada está más cerca de rechazar la idea de legislar", advirtió.

Este martes se votará en general y el miércoles todo el articulado de la megarreforma, posiblemente hasta la madrugada.