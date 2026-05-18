Quiroz y caída económica: Es el país que recibimos; más que nunca estamos obligados a crecer

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó este lunes que el desempeño económico de Chile en el primer trimestre de 2026, que registró una contracción del 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), es el peor "desde la crisis subprime".

"Tuvimos 0,5% de caída en el primer trimestre, el último trimestre de este (pasado) gobierno que heredamos, es el peor primer trimestre desde la crisis subprime", lamentó el jefe de la billetera fiscal.

Según afirmó la autoridad, este registro no solo sitúa el actual momento económico en un contexto históricamente sombrío, sino que también implica una crítica a la situación económica heredada.

"Es el país que recibimos, y por eso más que nunca estamos obligados a crecer", puntualizó Quiroz.

En una línea similar, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, indicó que "Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad", alertando que el PIB registrado es el "primer peor trimestre desde 2009".

"Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas", enfatizó el secretario de Estado, que pidió a los parlamentarios, en esta línea, que respalden el Proyecto de Reconstrucción Nacional "para que Chile vuelva a ponerse en marcha".

Análisis de las causas del estancamiento

Para comprender la magnitud de estas cifras, Alejandro Vicondoa, profesor del Instituto de Economía de la Universidad Católica, comparó este desempeño con el del año anterior, enfatizando el impacto de decisiones externas.

"Estamos comparando con respecto al primer trimestre del 2025, donde se esperaba el anuncio de las tarifas de Estados Unidos, que ocurrió a principios de abril de 2025. Entonces, venimos de una base alta de exportaciones", analizó el experto.

Según indicó, "hay bastante evidencia de que se estaban acumulando inventarios en cobre y en otros materiales esperando el anuncio tarifario, por lo tanto, la base de comparación es un fenómeno que explica un poco el número".

Además de la base de comparación y las tarifas externas, Vicondoa enfatizó que "esto está reflejando la tendencia que ha tenido la economía, o sea, en los últimos trimestres de bajo crecimiento, en particular baja inversión también y los problemas que ya estructurales".

El experto recordó que existe un contexto internacional bastante desfavorable y que, por lo tanto, en una economía abierta eso pega mayormente. Esta influencia externa, combinada con los desafíos internos, configura un escenario complicado para la recuperación.