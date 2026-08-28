Helicóptero protagonizó accidente durante aterrizaje en San José de Maipo

Un helicóptero sufrió un accidente la mañana de este viernes en el sector cordillerano de Parraguirre, en el cajón del río Colorado, comuna de San José de Maipo, movilizando a personal de emergencia, Carabineros y peritos aeronáuticos.

Debido a la emergencia, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) activó de sus protocolos técnicos y de investigación para esclarecer la dinámica del siniestro.

"Investigadores del Departamento Prevención de Accidentes DGAC acuden hacia el sector Parraguirre, al noroeste de intersección del Valle Alfalfal, debido a suceso de aviación de un helicóptero", informó el organismo en sus redes sociales, detallando que la máquina involucrada corresponde a un modelo AS350 perteneciente a la empresa Ecocopter, con matrícula registrada CC-DHK.

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales, los equipos de rescate lograron evacuar al piloto de la aeronave, quien presentaba diversas lesiones producto del impacto.

Posteriormente, fue derivado hasta las dependencias de la Clínica Alemana, donde permanece internado fuera de riesgo vital.

Por su parte, según consignó Emol, entre los ocupantes del vuelo se encontraban ciudadanos extranjeros, quienes debieron ser trasladados al centro asistencial más próximo a la zona cordillerana.

Hasta el momento, las autoridades médicas no han entregado un parte definitivo sobre la gravedad de sus estados de salud.

Emergencia durante maniobra de aterrizaje

Desde la Municipalidad de San José de Maipo indicaron que, "de acuerdo con los antecedentes preliminares disponibles, la emergencia se habría producido durante una maniobra de aterrizaje de un helicóptero en el sector".

"Los organismos correspondientes se encuentran coordinados y trabajando en la emergencia", señalaron en un comunicado.