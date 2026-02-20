Síguenos:
País | Policial | Incendios

Renca: continúan trabajos tras explosión y evalúan reapertura parcial de General Velásquez

Publicado:
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Remoción de escombros, retiro de barreras dañadas y enfriamiento de la calzada marcan las labores en el cruce con la Ruta 5 Norte.

Autoridades evaluarán al mediodía si es posible restablecer el tránsito, mientras se habilitan parcialmente vías locales para descongestionar el sector.

Renca: continúan trabajos tras explosión y evalúan reapertura parcial de General Velásquez
 ATON

Carabineros confirmó que la autopista se mantiene cerrada hacia el sur mientras la SIAT investiga las causas del volcamiento.

Las labores de remoción de escombros y reparación de la infraestructura vial continúan este viernes en la intersección de General Velásquez con la Ruta 5 Norte, en la comuna de Renca, tras la explosión de un camión de gas que dejó víctimas fatales y múltiples heridos.

En el lugar se han retirado barreras de contención dañadas, un letrero completamente calcinado y restos de vehículos, mientras maquinaria pesada y al menos dos camiones trabajan en el despeje del área.

Bomberos, en tanto, se mantiene enfriando la calzada para permitir una eventual reapertura del tránsito, cuya factibilidad será evaluada al mediodía por autoridades, Carabineros y la concesionaria de la autopista.

El teniente coronel de Carabineros, Carlos Cortés, prefecto de tránsito, detalló que "durante la noche se concretó el retiro de vehículos involucrados en el accidente y que actualmente la Ruta 5 Norte se mantiene suspendida en dirección al sur debido a las maniobras de limpieza y retiro de infraestructura dañada".

En paralelo, la SIAT de Carabineros ya trabaja en el sitio del suceso para esclarecer las causas del volcamiento del camión.

Pese a las restricciones, en las últimas horas se habilitaron parcialmente las vías locales del sector, permitiendo algunos desplazamientos entre General Velásquez y la Autopista Central, mientras se mantiene el llamado a utilizar rutas alternativas.

