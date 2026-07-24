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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Adulto mayor fue detenido por chocar su auto en la Alameda

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un adulto mayor que aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol chocó su vehículo en la Alameda, específicamente en la diagonal que se abre hacia Avenida Gladys Marín y la Ruta 68, en el límite de las comunas de Estación Central y Maipú.

Inicialmente, el hombre fue trasladado a un centro asistencial debido a las lesiones menores con las que resultó, pero luego fue derivado a una unidad policial por su responsabilidad en el accidente.

En tanto, Transporte Informa consignó en su cuenta de X que el vehículo en cuestión sigue detenido en una pista en dirección al poniente.

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