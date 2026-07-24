Adulto mayor fue detenido por chocar su auto en la Alameda

Un adulto mayor que aparentemente conducía bajo los efectos del alcohol chocó su vehículo en la Alameda, específicamente en la diagonal que se abre hacia Avenida Gladys Marín y la Ruta 68, en el límite de las comunas de Estación Central y Maipú.

Inicialmente, el hombre fue trasladado a un centro asistencial debido a las lesiones menores con las que resultó, pero luego fue derivado a una unidad policial por su responsabilidad en el accidente.

En tanto, Transporte Informa consignó en su cuenta de X que el vehículo en cuestión sigue detenido en una pista en dirección al poniente.