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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductor en estado de ebriedad cayó a un canal tras chocar en Talagante

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un accidente de tránsito se registró en Talagante, Región Metropolitana, cuando el conductor de un vehículo rojo chocó de frente con un auto negro en Avenida Bernardo O'Higgins.

De acuerdo a información preliminar, el hombre conducía en estado de ebriedad al momento de la colisión y producto de ella terminó cayendo en un canal cercano. Todos los involucrados fueron trasladados al Hospital de Talagante.

Solo una de las pistas de Avenida Bernardo O'Higgins se encuentra habilitada para el tránsito de vehículos en dirección hacia Santiago.

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