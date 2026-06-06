Conductor provocó choque múltiple y se fugó en San Joaquín: Una mujer quedó lesionada

Una colisión múltiple se registró en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, cuando un vehículo en exceso de velocidad chocó por detrás a otros tres que esperaban la luz verde del semáforo.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en la intersección de Vicuña Mackenna con Capitán Prat, donde los tres autos esperaban el término de la luz roja. El conductor que provocó el accidente huyó rápidamente del lugar.

El mayor Oscar Llantén, de la 50ª Comisaría de San Joaquín, detalló que "había al menos cuatro personas que estaban al interior de estos tres vehículos. Una de ellas, una mujer, de manera preventiva fue trasladada hasta un centro asistencial".