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Tópicos: País | Judicial

Prisión para funcionario del Poder Judicial acusado de filtrar información a bandas criminales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Jaime Inostroza Andrade fue formalizado también por delitos de cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos y obstrucción a la investigación.

Prisión para funcionario del Poder Judicial acusado de filtrar información a bandas criminales
 ATON (archivo)

Las diligencias desplegadas por la Fiscalía Occidente se iniciaron a partir de una causa por narcotráfico, donde los imputados fueron alertados de las medidas intrusivas que se habían dispuesto en su contra.

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En prisión quedó el funcionario del Poder Judicial acusado de filtrar información reservada a organizaciones criminales.

El imputado, identificado como Jaime Inostroza Andrade, fue formalizado esta jornada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por los delitos de cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos, obstrucción a la investigación y entregar antecedentes reservados en investigación por narcotráfico.

De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario -que se desempeñaba en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago- entregó información a cambio de retribuciones económicas.

Por ello, el tribunal aceptó la petición del Ministerio Público y envió a prisión preventiva al sujeto por 200 días, plazo que durará la investigación.

Había alertado de una cámara de seguridad a una banda

Según La Tercera, las diligencias desplegadas por la Fiscalía Occidente se iniciaron a partir de una causa por narcotráfico, donde los imputados fueron alertados de las medidas intrusivas que se habían dispuesto en su contra.

En la audiencia se dio a conocer el caso de la instalación de una cámara, la cual fue detectada y desmontada por la banda delictual. Posteriormente, se revisó quienes tuvieron acceso a la investigación, detectando los accesos indebidos del imputado.

Asimismo, se expuso que el funcionario registra varios viajes a Estados Unidos e ingresos no justificados por 80 millones de pesos entre 2023 y 2026.

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