Adolescente manipulaba arma de fuego e hirió en el ojo a hombre en Puente Alto

En riesgo vital se encuentra un ciudadano ecuatoriano que recibió un disparo luego que un menor de edad manipulara un arma de fuego en un pasaje de la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió en el pasaje Rucapequen, donde un joven de 17 años manipulaba un revólver cuando la víctima le pidió sacarse una foto, momento en que se activa el mecanismo de disparo del arma, impactando en su ojo izquierdo.

El fiscal Juan Guerrero detalló que "en la comuna de Puente Alto se encontraría una persona con una herida de bala en la cabeza, con estos antecedentes los funcionarios policiales concurren al lugar y efectivamente encuentran a una víctima de nacionalidad ecuatoriana, quien mantenía un disparo en su ojo".

"Fue trasladado inmediatamente al Hospital Sótero del Río, donde facultativos procedieron a realizar los primeros auxilios y las operaciones correspondientes. En este momento se encuentra en riesgo vital", añadió.

Los funcionarios policiales que llegaron hasta el lugar lograron dar con el arma utilizada en el pasaje Altovalsol en poder de otro menor de 17 años, quien fue detenido.