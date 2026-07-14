Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago10.8°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Adolescente manipulaba arma de fuego e hirió en el ojo a hombre en Puente Alto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima se encuentra en riesgo vital en el Hospital Sótero del Río.

Otro menor fue detenido por encontrarse en posesión del arma.

Adolescente manipulaba arma de fuego e hirió en el ojo a hombre en Puente Alto
 ATON (referencial)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En riesgo vital se encuentra un ciudadano ecuatoriano que recibió un disparo luego que un menor de edad manipulara un arma de fuego en un pasaje de la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió en el pasaje Rucapequen, donde un joven de 17 años manipulaba un revólver cuando la víctima le pidió sacarse una foto, momento en que se activa el mecanismo de disparo del arma, impactando en su ojo izquierdo.

El fiscal Juan Guerrero detalló que "en la comuna de Puente Alto se encontraría una persona con una herida de bala en la cabeza, con estos antecedentes los funcionarios policiales concurren al lugar y efectivamente encuentran a una víctima de nacionalidad ecuatoriana, quien mantenía un disparo en su ojo".

"Fue trasladado inmediatamente al Hospital Sótero del Río, donde facultativos procedieron a realizar los primeros auxilios y las operaciones correspondientes. En este momento se encuentra en riesgo vital", añadió.

Los funcionarios policiales que llegaron hasta el lugar lograron dar con el arma utilizada en el pasaje Altovalsol en poder de otro menor de 17 años, quien fue detenido.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada