En el puerto de San Antonio, una fiscalización de Aduanas permitió incautar un contenedor que ingresaría al país rotulado como "artículos de casa", pero que en realidad estaba cargado con decenas de miles de productos tecnológicos de contrabando, avaluados en 2,3 millones de pesos.

De acuerdo con los documentos asociados, el contenedor debía traer racks de televisión, bolsas no tejidas y tendederos de ropa, entre otros productos. No obstante, al verificar la carga, se detectó que solo incluía artículos de tecnología de reconocidas marcas como Apple, Samsung, JBL y Xiaomi.

En total, se incautaron 364.602 unidades, entre ellas 38 mil unidades de audífonos marca Apple; 40 mil unidades de TV box; 245 mil sets de carga armados; 32 mil cables de carga en cajas; 3 mil cables a granel; 5 mil unidades de audífonos Samsung; 1 bicicleta; 1 chaqueta y 1.600 unidades de audífonos JBL.

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