Fans del cantante Harry Styles ya están a la espera del primero de los 10 conciertos que dará en Johan Cruijff ArenA de Amsterdam, serie que parte este sábado 16 de mayo.

Los shows son los únicos que Styles programó para el verano boreal en Europa continental, por lo que la audiencia no solamente es local, sino que desde varios países del Viejo Continente.

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