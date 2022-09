Una mujer de 74 años relató el momento en que, a bordo de uno de los buses quemados esta jornada en la avenida San Pablo, en las cercanías al INBA, fueron abordados por un grupo de aproximadamente cinco personas, algunas con overol blanco, que detuvieron la micro para incendiarla. En el intento, los sujetos agredieron al conductor y a los pasajeros cuando descendían del vehículo. La afectada comentó que dejó una maleta en el lugar que fue consumida por las llamas: “Perdí todo, mi maleta con todo, no lo siento porque estoy viva y menos mal no me pasó nada”, relató.

LEER ARTICULO COMPLETO