Alcalde Bellolio acusó que "grupo de extrema izquierda anarquista" realizó atentado en Liceo Lastarria

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, acusó de "violencia política" el ataque realizado por encapuchados al interior del Liceo Lastarria, que inició un incendio en inspectoría.

El hecho ocurrió durante el primer recreo de la mañana, cuando tres jóvenes encendieron un basurero en el patio del liceo y, con bombas molotov, prendieron fuego a la inspectoría. En paralelo, desplegaron un lienzo con consignas alusivas al Día del Joven Combatiente.

Los mismos docentes controlaron las llamas con extintores, evitando la propagación del incendio, que generó daños en las salas superiores del establecimiento y dejó a un profesor con una lesión en la mano.

Alumnos del liceo apuntaron que los jóvenes involucrados son estudiantes del establecimiento, asegurando que no ingresan personas externas.

Ante la situación, el alcalde Bellolio relató que "fueron tres encapuchados que estaban adentro de nuestro colegio. Fueron al baño, se encapucharon, tenían unos bidones azules con bencina, incendian esta oficina, con el riesgo de que pudieran haber quemado el colegio completo"

"Aquí estos son grupos que han hecho violencia política. Este es un grupo de extrema izquierda anarquista que pretende justificar su violencia para sus ideas políticas. Desplegaron un lienzo supuestamente relacionado con el Día del Joven Combatiente", aseveró.

En ese sentido, hizo una advertencia: "En Providencia no los vamos a dejar destruir la educación pública".

El jefe comunal precisó que se interpondrán querellas, además de invocar la Ley Aula Segura en contra de los tres jóvenes.