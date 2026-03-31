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Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

Tres encapuchados, entre ellos un estudiante, incendiaron inspectoría del Liceo Lastarria

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, afirmó que los sujetos rociaron bencina y prendieron fuego al interior del establecimiento.

Según fuentes de Cooperativa, el incendio afectó la inspectoría y también el laboratorio de biología del segundo piso; hubo funcionarios con problemas respiratorios y un profesor con quemaduras leves.

Tres encapuchados, entre ellos un estudiante, incendiaron inspectoría del Liceo Lastarria
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Los encapuchados levantaron una barricada en el patio para evitar la evacuación antes de dirigirse hacia la inspectoría.

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Un violento incidente se registró la mañana de este martes en el Liceo José Victorino Lastarria, luego de que tres encapuchados ingresaran al recinto y provocaran un incendio que destruyó la inspectoría del establecimiento.

El hecho obligó a evacuar a la comunidad escolar y generó un amplio despliegue de Carabineros y Bomberos en el lugar.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, sostuvo que los primeros antecedentes indican que los involucrados actuaron de manera directa contra una dependencia del colegio.

"Lo que se ve en algunas imágenes que tenemos, que vamos a entregarlas todas a la Fiscalía, es que efectivamente estos tres encapuchados entraron directamente a la inspectoría, rociaron con bencina y prendieron", afirmó, calificando el hecho como "completamente inaceptable" por el riesgo que implicó para estudiantes y funcionarios, especialmente los más pequeños.

La autoridad comunal añadió que ya hay una persona identificada por estos hechos. "Tenemos uno identificado, que lamentablemente es estudiante nuestro, y nosotros vamos a aplicar el procedimiento de Aula Segura para su expulsión inmediata, y vamos a presentar una querella penal de manera de poder que a los tres sean identificados", indicó, precisando que el alumno no se encuentra detenido, pero sí individualizado.

Según fuentes de Cooperativa, el ataque habría sido planificado: los encapuchados ingresaron con overoles que luego se cambiaron en los baños del establecimiento y comenzaron a levantar una barricada en el patio antes de dirigirse hacia la inspectoría.

Estas mismas fuentes señalan que el fuego se propagó hacia el segundo piso, afectando gravemente el laboratorio de biología, mientras que la inspectoría quedó inhabitable tras el siniestro.

Asimismo, se reportó que tres auxiliares presentaron problemas respiratorios tras exponerse al humo mientras colaboraban en controlar la emergencia, y que un profesor de Lenguaje sufrió quemaduras en una de sus manos. El incendio, de todas formas, fue controlado en primera instancia por el propio personal del establecimiento con extintores, antes de la llegada de Bomberos.

Desde Carabineros confirmaron que equipos especializados, entre ellos personal del OS-9 y de Labocar, se encuentran realizando peritajes al interior del liceo para determinar la dinámica del ataque y dar con los responsables.

Las clases fueron suspendidas durante la jornada y las autoridades evalúan qué ocurrirá con el funcionamiento del establecimiento en los próximos días.

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