Anestesióloga fue encontrada muerta en sector de pabellones del Hospital de Villarrica

El cuerpo sin vida de una anestesióloga fue encontrado, la tarde de este domingo, en el sector de descanso de los pabellones quirúrgicos del Hospital de Villarrica (zona lacustre de la Región de La Araucanía), ubicado en el segundo piso.

El hallazgo derivó en diligencias preliminares por parte del Ministerio Público y la PDI al interior del recinto, que incluyeron peritajes al cadáver, previo a que fuera trasladado al Servicio Médico Legal de Temuco, donde se realizará la autopsia respectiva, consignó T13.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI para la investigación del deceso, con la finalidad de esclarecer eventual participación de terceras personas.

En ese sentido, la policía civil continúa la indagatoria con entrevistas a testigos y revisa las cámaras de seguridad del recinto de salud.

Hospital lamentó el hecho y pidió resguardar privacidad

Desde el Hospital de Villarrica emitieron un comunicado en el que lamentaron el fallecimiento de la profesional y expresaron condolencias a su familia y equipo clínico.

"Por respeto a su memoria y a su entorno cercano, solicitamos encarecidamente resguardar su privacidad y evitar la difusión de especulaciones o contenidos no verificados", enfatizó el recinto asistencial.