Nuevo detenido por ataque a la familia Grollmus en Contulmo quedó en prisión

El Juzgado de Garantía de Cañete decretó la prisión preventiva a Gerson Alejandro Luengo Navarrete, miembro de la Resistencia Mapuche Lafkenche, imputado por el Ministerio Público por cuatro delitos frustrados de homicidio calificado, cuatro incendios consumados, dos robos con violencia, porte ilegal de armas de fuego y disparos injustificados en la vía pública, cometidos en agosto de 2022, en la comuna de Contulmo.

El magistrado Cristián Rosenberg de la Fuente ordenó su ingreso a prisión por considerar que la libertad de Luengo constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, las víctimas y de fugas.

Además se mantuvo el plazo de investigación de dos meses, ampliado el 8 de este mes.

Luengo se suma a los otros 17 participantes que se encuentra en prisión preventiva, incluido el líder del grupo, Federico Gerónimo Astete Catrileo.

Los hechos

De acuerdo al Ministerio Público, el 29 de agosto de 2022, cerca de las 16:00 horas, una treintena de sujetos, entre los que se encontraba Luengo, se reunieron en una cancha ubicada en el sector de Antiquina (Cañete), lugar donde acordaron la forma que atacarían las propiedades de la familia Grollmus, utilizando radios para comunicarse y trasladándose por caminos poco transitados en, al menos, tres camionetas.

En dicho contexto, la imputada Claudia Nahulán Llempi se encargó de brindar cobertura durante el ataque, manteniendo contacto radial con su pareja y líder del grupo, Federico Gerónimo Astete Catrileo, también en prisión preventiva.

Al llegar a las inmediaciones de la propiedad, Claudia Nahuelán distribuyó funciones, entregó armas cortas y largas, municiones, chalecos antibalas y radios. Así, una parte de los sujetos, portando antorchas y líquido acelerante, procedió a prender fuego a una casa vecina, de propiedad de Lorena Caamaño Sánchez, que no se encontraba en domicilio, vivienda que quedó totalmente destruida.

En paralelo, un segundo grupo, compuesto por una docena de sujetos, atacó en un camino secundario, a las víctima Mario Hernán González Arce y Celso Hernaldo Carillo Castillo, quienes realizaban labores forestales y transitaban a bordo de una camioneta.

Entre las 17:30 y 18:00 horas, los agresores accedieron violentamente al predio donde se ubica el molino en la comuna de Contulmo, ubicado en el kilómetro 1.220 de la Ruta P-700, y de propiedad de Edward Helmuth Wilfred Grollmus Schröeder; terreno en que también se emplaza la casa habitación que compartía la víctima con su hijo Christian Pablo Grollmus Fritz, un museo y bodegas.

Los atacantes rodearon la casa familiar y abrieron fuego nutrido en contra del inmueble, ataque que fue repelido por Christian Grollmus con una escopeta de 12 milímetros y una pistola 9 milímetros; secundado por su padre, con una escopeta de 16 milímetros.

En medio de la balacera, los atacantes prendieron fuego a la leñera, el molino y el museo de la familia, los que resultaron completamente destruidos, al igual que los vehículos de los ocupantes de la casa: una camioneta propiedad del padre y un station wagon, del hijo.

Las víctimas y la intervención de Carabineros

En paralelo, otra facción ingresó a una vivienda contigua y redujo violentamente a Carlos Enrique Grollmus Thiele (de 79 años), a quien usaron de escudo para protegerse de los disparos que provenían del inmueble principal. Luego, agredieron al adulto mayor con golpes de pies y puños y, uno de los imputados, le disparó con una escopeta, a corta distancia, en la pierna izquierda, herida que puso en riesgo su vida y que obligó a la amputación de la extremidad.

Asimismo, durante el ataque, los imputados redujeron a la víctima Ramón Nonato Cid Gutiérrez (de 75 años), quien se encontraba en las cercanías, al interior de un automóvil, esperando a un hijo. En el momento que lo sacaron del vehículo y arrojaron al suelo, el hijo de la víctima, Christian Rodrigo Cid Ferreira, intervino, pero uno de los agresores le disparó con una escopeta de 12 milímetros en el rostro, provocándole un trauma ocular y pérdida de la visión del ojo derecho, entre otras lesiones por impacto de perdigones.

Al tomar conocimiento de los hechos, carabineros de la Tenencia de Contulmo se desplazaron hacia el sitio a bordo de una camioneta y un vehículo blindado, pero debieron continuar a pie por los cortes en la ruta que hicieron previamente los imputados. Al llegar al lugar, hicieron uso de sus armas de fuego institucionales, por lo que los atacantes escaparon en las camionetas en que se desplazaban.