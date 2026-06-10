Brutal agresión a un adulto mayor: "Le perforaron la oreja con un taladro"

La Justicia envió a prisión preventiva a dos sujetos que perpetraron múltiples agresiones de gravedad contra dos víctimas -una de ellas de la tercera edad- al interior de un inmueble en la comuna de Renaico (Región de La Araucanía).

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados, identificados como Francisco Alejandro Figueroa Montanares y Sergio Fernando Urra Monsalve, el día 30 de mayo engañaron a los afectados con el fin de trasladarlos a un domicilio en la población "La Feria".

Posteriormente, los sometieron a violentas agresiones con elementos contundentes, armas cortantes y otros objetos, con la finalidad de matarlos.

"Ambos imputados, en el domicilio de uno de ellos, agredieron con elementos contundentes y cortantes a dos víctimas -una de ellas de la tercera edad-, ocasionándoles diversas fracturas y cortes. Incluso, a esta última víctima, que era un adulto mayor, le perforaron el lóbulo de una oreja con un taladro inalámbrico", describió el fiscal Cristian Gacitúa.

Los sujetos también intentaron perforar la zona frontal de su cráneo, hechos que registraron en video.

No contentos con ello, luego de las agresiones, salieron armados a la vía pública y "uno de los imputados, con un hacha, atacó en el sector Estación Renaico a funcionarios municipales y a otras personas que se encontraban en ese lugar".

Uno de los retenidos resultó con múltiples heridas en el rostro -como una fractura nasal- y en distintas partes del cuerpo, además de lesiones internas que lo dejaron internado en riesgo vital en el hospital de la ciudad de Angol.

La otra víctima, de 61 años, sufrió fracturas, heridas costales y otras lesiones graves.

Ante ello, el Ministerio Público imputó a los agresores el delito de homicidio calificado en grado de frustrado y la Justicia acogió su solicitud de dejarlos en prisión preventiva, ya que su libertad "supone un peligro para la seguridad de la sociedad".