Contrabandista con orden de expulsión murió en la frontera tras intentar arrollar a carabinero

Un ciudadano peruano de 29 años que intentó atropellar a un carabinero murió baleado por éste, en medio de una fiscalización efectuada tras ser sorprendido transitando en una caravana por un paso no habilitado en la frontera de Chile con Perú.

Los hechos ocurrieron en el sector de Laguna Blanca, en la comuna de General Lagos (Región de Arica), donde el sujeto, identificado como Óscar Rubén Paredes Carita, manejaba una camioneta y acompañaba a otros dos camiones.

En ese momento, Carabineros se percató de que los tres móviles "se encontraban saliendo de nuestro país por pasos no habilitados", por lo que procedieron a controlarlos, informó la fiscal Paulina Brito.

Posteriormente, "en circunstancias que se realizaba el procedimiento y con el objeto de controlar a los móviles, el conductor de la camioneta que los acompañaba (a los camiones) hace caso omiso de las señales de detención del funcionario policial, e intentó atropellarlo con su vehículo", agregó.

"Ante esto, el uniformado usó su arma de fuego e hirió al conductor de la camioneta, que falleció en el lugar", indicó la persecutora.

El sujeto mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de contrabando y otra orden de expulsión del territorio nacional.

El Ministerio Público ordenó que las diligencias las efectuara el equipo ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI, que trabajan en el sitio del suceso para esclarecer lo ocurrido.