Formalización de excarabineros implicados en banda criminal continúa este martes

El Juzgado de Garantía de Curanilahue reanudará este martes la audiencia de formalización de los tres excarabineros que fueron detenidos en un operativo en esa comuna por integrar una banda criminal local.

Se espera que en esta tercera jornada de la instancia, se den a conocer las medidas cautelares contra los acusados de cometer los delitos de asociación criminal, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación, apropiación indebida de subvenciones del Estado y omisión de denuncia.

En concreto, la Fiscalía del Biobío unió dos causas en una sola investigación reservada: una corresponde a la presunta asociación criminal, mientras la otra responde a hechos cometidos en flagrancia al momento en que los acusados estaban siendo aprehendidos.

Dada la gravedad de los delitos indagados, el Ministerio Público solicitó que los detenidos reciban las cautelares más duras que contempla el sistema judicial chileno.

Carabineros: "Siempre duele cuando se apartan de la doctrina"

En la previa de la audiencia, el general Renzo Miccono, jefe de la Octava Zona Policial de Carabineros, volvió a destacar que fue "un tremendo procedimiento desarrollado por OS9 y Asuntos Internos" lo que permitió descubrir que "había participación de (ahora) exfuncionarios en esta banda criminal".

"Obviamente, siempre hemos trabajado con transparencia y cuando detectamos estas cosas, (los sospechosos) son expulsados de sus funciones de inmediato, y es lo que se aplicó en esta oportunidad", subrayó.

A modo de reflexión, no obstante, Miccono apuntó: "Siempre duele que alguien que los nuestros se aparte de los postulados, de la doctrina, del honor que hay que tener, porque afecta a los miles de carabineros que realizan su servicio día a día en buena lid".

"El que se aparta de la ley tiene que afrontarla de la misma forma", comentó a su vez el seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, lamentando asimismo que en esta ocasión, los exuniformados "se apartan también de la parte mística institucional de Carabineros".

La autoridad regional insistió que "son casos aislados", argumentando que "el carabinero no se levanta todas las mañanas a tratar de cometer algún delito, sino que para tratar de ayudar a la comunidad, de estar presente, de disminuir los delitos", por lo que este tipo de casos "lesiona el corazón de los Carabineros, porque cada uno de ellos también lo resiente".