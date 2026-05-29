Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y bruma
Santiago7.7°
Humedad89%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Concepción en el Nacional

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Esta es la formación de Universidad de Chile, mermada por varias bajas, para enfrentar a Deportes Concepción, este sábado a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 14 de la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados