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Esta es la formación de Universidad de Chile, mermada por varias bajas, para enfrentar a Deportes Concepción, este sábado a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 14 de la Liga de Primera.
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