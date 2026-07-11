Prisión preventiva para 30 vinculados con facción sureña del Tren de Aragua

Al cierre de una formalización de cargos que se extendió por tres días en Temuco, 30 de los 38 vinculados con una desarticulada célula del Tren de Aragua que operaba en el sur del país quedaron bajo prisión preventiva este sábado.

Los sujetos en cuestión, que fueron detenidos esta semana en las regiones de La Araucanía, del Maule, de Los Lagos y Metropolitana, fueron imputados por delitos como asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Durante la prolongada audiencia, el Ministerio Público apuntó que la organización mantenía una estructura jerarquizada, y que parte importante de sus operaciones era coordinada desde el interior de la cárcel Santiago 1.

La facción se enfocaba en el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, donde los cabecillas ordenaban a un subgrupo a traer las sustancias a Temuco desde la capital, y un segundo subgrupo se dedicaba a venderlas.

La jueza de garantía Viviana García además resolvió aplicar cautelares distintas a la prisión preventiva a seis mujeres que, según la causa, eran parejas de algunos de los imputados, por lo que para ellas ordenó medidas como arresto domiciliario, arraigo nacional y la prohibición de mantener contacto con los demás acusados.

En tanto, otro involucrado quedó bajo arresto domiciliario total tras haber sido detenido en flagrancia con droga al interior de su vivienda.

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El fiscal jefe de Análisis Criminal de La Araucanía, César Schibar, apeló en plena audiencia a la decisión del tribunal, con el fin de que los 38 imputados sean enviados a prisión preventiva dada su participación en la asociación criminal.

A la espera de que la Corte de Apelaciones de Temuco revise tal solicitud, el ente persecutor continuará realizando diligencias en esta causa.