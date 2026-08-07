Detienen a padrastro y profesor jefe de adolescente por presunta violación

La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Tarapacá detuvo al padrastro y al profesor jefe de una estudiante de 15 años, quienes fueron denunciados por los delitos de abuso sexual y violación en contra de la menor.

Según informó la policía civil, ambos imputados fueron detenidos en operativos simultaneos en las comunas de Copiapó y Alto Hospicio.

El caso quedó al descubierto después de que otra alumna del colegio robara el teléfono celular de la adolescente de 15 años que posteriormente fue identificada como víctima.

Semanas después, la joven reconoció que su equipo era utilizado por la otra estudiante y dio aviso a profesores, quienes lo recuperaron.

Al revisar el dispositivo, una docente encontró registros de carácter sexual que involucraban a la adolescente y a dos adultos. Los antecedentes fueron denunciados y dieron origen a la investigación de la PDI, que identificó como imputados al padrastro de la menor y a uno de sus profesores.

El subprefecto Juan Gallardo, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Iquique, detalló que se realizó "una detención simultánea de dos imputados por los delitos de violación y abuso sexual de menor de 14 años, estupro y almacenamiento y producción de pornografía infantil".

"Ambos habrían mantenido relaciones sexuales por separado con la NNA en forma reiterada, aprovechándose del estado de vulneración de esta", señaló Gallardo.

De acuerdo con los antecedentes recabados durante la investigación, los hechos contra la adolescente se habrían iniciado cuando tenía 13 años, primero vinculados a su padrastro y después al docente.

Uno de los detenidos es de nacionalidad peruana, mientras que el segundo es chileno y se desempeñaba como profesor de la víctima.

Ambos quedaron en prisión preventiva.

Para el padrastro se decretó, además, una caución de dos millones de pesos, por lo que el Ministerio Público anunció que apelará ante el tribunal de Iquique para buscar que se mantenga en prisión preventiva.