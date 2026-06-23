PDI de Valdivia capturó a abusador sexual que estuvo prófugo por un año

Después de que estuviese prófugo por alrededor de un año, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI de Valdivia recapturó en la comuna de Lanco (Región de Los Ríos) a un hombre de 53 años condenado por abusar de dos menores de 14.

En base a una denuncia de la Oficina de Protección de Derechos de Panguipulli, los detectives realizaron diligencias entre 2020 y 2021 que "culminaron en un juicio oral y posterior condena de este sujeto, quien se encontraba prófugo e inubicable desde 2025", explicó la subcomisaria Natalia Marchant.

Respecto a los delitos acreditados en el proceso, la funcionaria comentó que las víctimas "formaban parte de su entorno familiar, y (el agresor) aprovechaba los momentos en que se encontraba a solas con ellos para concretar los actos de significación sexual".