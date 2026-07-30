Detuvieron a grafitero que "logró un sueño" al rayar un avión en el Aeropuerto

La Policía de Investigaciones informó la detención de dos personas que vulneraron la seguridad del Aeropuerto Arturo Merino Benítez y realizaron un grafiti en el motor derecho de un avión Airbus A321 de la aerolínea JetSmart.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del 1 de junio, cuando los sospechosos "ingresaron hasta una de las pistas del sector poniente del terminal aéreo, donde efectuaron diversos rayados en una de las turbinas de un avión que se encontraba en mantención", indicó el comisario Amador Morales.

La acción fue denunciada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) por infracción al Código Aeronáutico, lo que derivó en una investigación realizada por el Departamento de Inspección Secundaria de la policía civil, instruida por la Fiscalía Local de Pudahuel.

"El individuo realizó un forado en el cerco perimetral para acceder al recinto, lugar donde permanecen estacionadas aeronaves fuera de operación, procediendo a vandalizar una de ellas con grafitis", detalló el organismo aeronáutico.

Este jueves, el prefecto Rodolfo Millán, jefe de la Prefectura Internacional Aeropuerto de la PDI, junto al fiscal de Pudahuel Pablo Alonso, confirmaron la detención de dos imputados, a quienes se les confiscaron distintos elementos presuntamente utilizados con el hecho.

"Logré un sueño": La motivación del grafitero implicado

Uno de los imputados, quien se autodenomina "Cente", publicó en sus redes sociales el registro del momento exacto en que ingresó de manera ilegal a la losa del terminal aéreo capitalino para vandalizar la aeronave.

En un video publicado en Instagram, que actualmente no se encuentra disponible, el protagonista aparecía con el rostro cubierto luego de ingresar a una zona restringida y de máxima seguridad, en el que se exhibió la acción como un "trofeo", consignó TVN.

"Logré el sueño que todos decían: 'Es imposible rayar un avión del aeropuerto de Santiago de Chile'. Si no es ilegal, no es grafiti... Sea lo que sea en la vida, si nadie ha podido, sé el primero en hacerlo, aunque no te crea nadie. Acciones y tiempo valen más que 1.000 palabras", expresó Cente en uno de sus posteos, dando a conocer su motivación detrás del acto.