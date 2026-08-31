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Tópicos: País | Policial | Drogas

Calama: PDI incautó 85 kilos de marihuana que tenía como destino la Región de Los Ríos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El operativo dejó cinco detenidos vinculados a una organización criminal dedicada a la internación, transporte y venta de drogas.

Calama: PDI incautó 85 kilos de marihuana que tenía como destino la Región de Los Ríos
 PDI

La droga está evaluada en más de 420 millones de pesos.

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La PDI de Valdivia incautó más de 85 kilos de marihuana en la ciudad de Calama (Región de Antofagasta) que, según la investigación, iba a ser transportada a la Región de Los Ríos.

La indagatoria, liderada por la Fiscalía SAC ECOH de Los Ríos, permitió establecer la existencia de una estructura criminal dedicada a la internación y posterior traslado de drogas hacia la zona sur del país.

Detectives de la Detectives de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de Valdivia, en coordinación con unidades de Calama, lograron detener a cinco personas vinculadas a la organización criminal detrás de este hecho, compuesta por tres hombres -uno de ellos de nacionalidad colombiana- y dos mujeres de nacionalidad boliviana, una de ellas menor de edad.

Durante el operativo se incautaron más de 83 kilos de cannabis, cuyo avalúo supera los 420 millones de pesos, además de cuatro teléfonos celulares, un vehículo, dos cartuchos calibre 9 milímetros y casi dos millones de peso en efectivo.

Los detenidos son acusados de internar la droga a Chile, mantenerla acopiada en Calama para luego transportarlas por vía terrestre hacia Los Ríos para ser distribuidas a sus receptores finales.

Los imputados serán puestos a disposición de la justicia en esta jornada.

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